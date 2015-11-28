Si lavora al firmware del Samsung Galaxy S7

Ancora una volta stiamo qui a ribadire l’ovvio: più ci si avvicina ai mesi di gennaio e di febbraio del 2016, più le voci di corridoio e le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S7 si intensificano. Attualmente in fase di sviluppo, questo eccezionale device, con ogni probabilità, al momento della sua uscita, sarà il più potente ed il più performante apparecchio telefonico mai realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, e non è strano, pertanto, che sia già sotto l’attenzione di tutti quando mancano ancora diverse settimane alla sua commercializzazione. In effetti, anche noi ne abbiamo discusso diverse volte in vari articoli, riportando i più importanti ed interessanti rumors che l’hanno riguardato finora. E, proprio notizia di pochi giorni fa, pare che l’azienda asiatica si sia messa al lavoro sul firmware del Samsung Galaxy S7 già in questo mese di novembre, voce questa che indurrebbe a fare alcuni interessanti ragionamenti. Sì, perché se davvero Samsung sta già lavorando al fimware del Samsung Galaxy S7, allora le probabilità che quest’ultimo device esca realmente prima dei tempi previsti, è veramente molto alta. Difatti, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S6, il colosso sudcoreano si mise al lavoro sul suo firmware soltanto nel mese di dicembre del 2014, mentre l’apparecchio venne poi messo in commercio a partire dai primi giorni di aprile del 2015. Pertanto, non è assurdo pensare che il Samsung Galaxy S7 possa essere messo in vendita già a partire dal mese di febbraio del 2016.