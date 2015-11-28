Samsung Galaxy S5 in offerta

Uno degli effetti collaterali più interessanti nell’uscita di nuovi device ed apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, risiede certamente nel fatto che, nel frattempo, quelli usciti in tempi un po’ meno recenti ma comunque ancora piuttosto performanti, vanno inesorabilmente a calare di prezzo, diventando certamente più accessibili a livello economico. Nel corso degli ultimi mesi, ad esempio, l’uscita di smartphone e dispositivi di ultimissima generazione, come il Samsung Galaxy Note 5, il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, molto potenti ma anche parecchio costosi, ha fatto inevitabilmente crollare il prezzo di device più vecchi, come ad esempio il Samsung Galaxy S5. Ancora oggi apprezzatissimo per via delle sue buone caratteristiche tecniche, che assicurano al suo fruitore delle prestazioni più che discrete, il Samsung Galaxy S5, insieme alla sua revisione più economica, ossia il Samsung Galaxy S5 Mini, negli ultimi giorni sul web è stato disponibile a prezzi estremamente convenienti, che oggi abbiamo il piacere di riportarvi. Parlando del Samsung Galaxy S5 Mini, esso risulta infatti disponibile, presso alcuni noti rivenditori online (tra cui figurano Triveo e Zumzum), a poco più di 240 euro incluse le spese di spedizione. Poco più alto il prezzo del Samsung Galaxy S5: sempre Triveo lo pone a poco più di 300 euro incluse le spese di spedizione, ma solo con la colorazione nera. Meglio ancora offre Glistockisti, che incluse le spese di spedizione rende il Samsung Galaxy S5 disponibile in tre diverse colorazioni, con Garanzia Italia della durata di due anni, a soli 296 euro.