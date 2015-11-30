Il Samsung Galaxy Unpacked 2016 avverrà a febbraio

Se, nel corso degli ultimi mesi, vi è capitato di seguire questo blog o di leggere alcuni articoli appositamente dedicati, vi sarete imbattuti più volte su uno degli argomenti più chiacchierati e più importanti della scorsa estate, quantomeno per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy Unpacked 2015, infatti, tenutosi lo scorso 13 agosto, è stato un evento estremamente interessante e per certi versi imponente, presso il quale l’azienda asiatica ha svelato al mondo intero quelli che, al momento, sono i suoi due gioielli telefonici di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. E la notizia che ha preso a circolare con insistenza durante gli ultimi giorni, riguarda il nuovissimo evento organizzato da Samsung, che con ogni probabilità caratterizzerà non soltanto i primi mesi del nuovo anno, ma anche le ultime giornate del 2015: il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Sì, perché finalmente è stata svelata la data ufficiale durante la quale si svolgerà il Samsung Galaxy Unpacked 2016: il 21 febbraio 2016, a Barcellona, a ridosso del Mobile World Conference. Cosa aspettarci, pertanto, dal Samsung Galaxy Unpacked 2016? Con fortissima probabilità, la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7, che quindi non verrà fatta a gennaio come invece si era ipotizzato finora. Cosa che, peraltro, presumibilmente farebbe slittare l’uscita di questo device tra il mese di marzo e di aprile del 2016.