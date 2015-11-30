Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Il Samsung Galaxy Unpacked 2016 avverrà a febbraio

Redazione Avatar

di Redazione

30/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Se, nel corso degli ultimi mesi, vi è capitato di seguire questo blog o di leggere alcuni articoli appositamente dedicati, vi sarete imbattuti più volte su uno degli argomenti più chiacchierati e più importanti della scorsa estate, quantomeno per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. samsung-logo1Il Samsung Galaxy Unpacked 2015, infatti, tenutosi lo scorso 13 agosto, è stato un evento estremamente interessante e per certi versi imponente, presso il quale l’azienda asiatica ha svelato al mondo intero quelli che, al momento, sono i suoi due gioielli telefonici di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. E la notizia che ha preso a circolare con insistenza durante gli ultimi giorni, riguarda il nuovissimo evento organizzato da Samsung, che con ogni probabilità caratterizzerà non soltanto i primi mesi del nuovo anno, ma anche le ultime giornate del 2015: il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Sì, perché finalmente è stata svelata la data ufficiale durante la quale si svolgerà il Samsung Galaxy Unpacked 2016: il 21 febbraio 2016, a Barcellona, a ridosso del Mobile World Conference. Cosa aspettarci, pertanto, dal Samsung Galaxy Unpacked 2016? Con fortissima probabilità, la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7, che quindi non verrà fatta a gennaio come invece si era ipotizzato finora. Cosa che, peraltro, presumibilmente farebbe slittare l’uscita di questo device tra il mese di marzo e di aprile del 2016.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Guida: come guardare le partite di campionato direttamente sul suo smartphone

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5 in offerta

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020