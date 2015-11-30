Guida: come guardare le partite di campionato direttamente sul suo smartphone
30/11/2015
Le partite di campionato rappresentano un evento settimanale al quale pochissime persone possono rinunciare: ecco come poterle guardare alla televisione, sul computer e soprattutto sullo smartphone. Le partite e lo smartphone. Seguire le partite in diretta sul nostro smartphone è possibile, infatti basta usare servizi come Mediasetpremium.it, che offrono principalmente due metodi per poterle guardare. Ognuno di essi permetterà alle persone di poter vivere grandi emozioni senza che vi siano delle perdite di tempo. Il primo metodo consiste nello scaricare l'applicazione apposita, disponibile su Play Store ed iTunes, che offre l'opportunità di seguire le partite dal cellulare. Questa soluzione però non trasmette le immagini, ma bensì si tratta di partite con report testuale: minuto per minuto verranno scritte le varie azioni che si svolgono sul terreno di gioco, permettendo comunque di poter vivere grandi emozioni. Una volta che si entra nell'applicazione, basterà cliccare su Diretta Calcio e selezionare l'incontro calcistico interessa all'appassionato, che potrà leggere, in tempo reale, quanto sta accadendo in campo. La diretta video. Il secondo metodo, sempre disponibile per smartphone, consiste nello scaricare l'applicazione Premium Play, anch'essa disponibile per tutti i sistemi operativi. Essa, seppur sia gratuita da scaricare, richiede l'abbonamento al servizio ed in esso deve essere compreso il pacchetto calcio, che contiene appunto le partite di calcio del campionato italiano. L'applicazione, una volta che viene scaricata, richiede la creazione di un account: esso potrà essere realizzato inserendo tutte le informazioni che riguardano sia il titolare dell'abbonamento, sia i codici identificativi del contratto, ovvero numero della tessera e del cliente stesso. Sfruttando questi dati, si potrà attivare la funzione che riguarda lo streaming in diretta delle partite di campionato: quando il tifoso si collega, dovrà solo selezionare l'incontro calcistico che vuole guardare e gustarsi lo spettacolo. Importante sottolineare che, per poter far funzionare queste due applicazioni, è importante che il telefono sia connesso ad internet. Diretta sul televisore ed al computer. Anche su questi dispositivi sarà possibile guardare la partita di calcio del campionato italiano. Se si utilizza il televisore, bisognerà avere l'abbonamento ad uno dei tanti servizi disponibili in Italia e selezionare il canale: anche se il televisore è connesso al web, ovvero possiede la funzione smart, è consigliato utilizzare il classico metodo per poter vedere le partite di calcio. Dal computer invece, si dovrà procedere nello stesso modo per vedere le partite dal cellulare.
