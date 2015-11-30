Samsung Galaxy A9 ottiene certificazione Bluetooth

Ancora una volta, e nelle ultime settimane questa non è certo una novità, torniamo a parlarvi di uno degli smartphone e degli apparecchi telefonici più interessanti che la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung abbia prodotto negli ultimi anni, ossia il Samsung Galaxy A9. Ultimo arrivato della gamma A, della quale, al momento, appare come il device probabilmente più performante e dalle migliori prestazioni (in attesa che un annuncio ufficiale in merito dia conferma a queste sensazioni), il Samsung Galaxy A9 ultimamente ha fatto parlare di sé parecchie volte, ritagliandosi i suoi giusti spazi nello sterminato settore della telefonia mobile di Samsung. Difatti, pur non essendo potente come gli attuali dispositivi di top gamma realizzati dal colosso asiatico, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, il Samsung Galaxy A9 ha finora svelato una serie di caratteristiche tecniche di tutto rispetto, e pochi giorni fa ha preso a circolare una notizia che contribuirà a rendere questo smartphone ancora più appetibile. Difatti, il Samsung Galaxy A9 ha recentemente ottenuto la certificazione Bluetooth. E, pertanto, supporterà il nuovo Bluetooth 4.1, lasciando quindi intuire quanto Samsung stia puntando su questo interessante device. Resta soltanto da attendere il momento dell’annuncio ufficiale riguardante l’uscita del Samsung Galaxy A9, che, con ogni probabilità, non si farà attendere ancora a lungo.