Samsung Galaxy E7 si aggiorna

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2015

Nel corso della stagione estiva e di quella autunnale, com’è quasi naturale che sia, l’attenzione dei maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, si è concentrata in particolar modo sui vari device di top gamma, o comunque quelli più performanti e più potenti, sviluppati o attualmente in fase di sviluppo da parte della nota azienda tecnologica asiatica Samsung. Il colosso sudcoreano, infatti, nei mesi passati, ha rilasciato alcuni apparecchi dalle prestazioni estremamente elevate, come il phablet di quinta generazione, il Samsung Galaxy Note 5, o ancora quelli appartenenti alla gamma S6, senza scordare il Samsung Galaxy S7, di cui si parla sempre di più ogni giorno che passa. Tuttavia, abbiamo piacere di dare un occhio di riguardo anche ad altri smartphone ed apparecchi telefonici, magari non particolarmente performanti né celebrati dalla critica, ma che comunque svolgono egregiamente il loro lavoro. E fra questi risulta anche il Samsung Galaxy E7. Samsung Galaxy novitàUscito durante i primi mesi del 2015, il Samsung Galaxy E7 nelle scorse settimane è balzato nuovamente agli onori della cronaca per via di un importantissimo aggiornamento che lo riguarda. Questo device, infatti, passa all’ultimo sistema operativo di Android attualmente disponibile per i dispositivi targati Samsung, ossia Android Lollipop 5.1.1. Notizia, questa, forse insperata dai suoi stessi possessori, che avevano visto il loro apparecchio fermo a KitKat 4.4. L’aggiornamento del Samsung Galaxy E7 inizia quindi dall’India, mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere reso disponibile anche ai paesi europei.

