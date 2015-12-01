Samsung Galaxy S6 nella locandina di Zoolander 2

Il marketing, si sa, risponde a delle leggi tutte sue, talvolta curiose e certamente poco convenzionali. Ed in tal senso, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, già in passato ha dimostrato di essere aperta a delle campagne pubblicitarie quantomeno bizzarre, ma che solitamente riescono a raggiungere il loro scopo primario, che è quello di far parlare di sé. Di recente, per esempio, abbiamo discusso dell’inserimento del Samsung Galaxy Note 5, phablet di quinta generazione prodotto dal colosso asiatico, nonché al momento ritenuto dai maggiori addetti ai lavori come l’apparecchio telefonico migliore mai plasmato da Samsung, nella videoclip dell’ultimo singolo dell’attrice e cantante Ariana Grande, Focus. E, negli scorsi giorni, una nuova iniziativa nata da un ulteriore sodalizio stretto dall’azienda sudcoreana, ha portato a pubblicizzare ancora una volta il Samsung Galaxy S6. Il Samsung Galaxy S6, infatti, appare in bella mostra nella locandina di Zoolander 2, commedia che vede protagonisti gli attori Ben Stiller ed Owen Wilson, che giungerà nei cinema italiani nel mese di febbraio del 2016. La locandina in questione vede i due attori già citati, che nel film in questione interpretano e parodizzano due modelli, nell’atto di immortalarsi con dei selfie. Utilizzando, nello specifico, proprio il Samsung Galaxy S6, fra i maggiori apparecchi telefonici di top gamma targati Samsung attualmente in circolazione.