Samsung Galaxy Golden 3 sempre più vicino

Ancora una volta, abbiamo il piacere di parlare di uno fra i più interessanti device partoriti negli ultimi tempi dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy Golden 3. Interessante, sì, e non soltanto per via delle sue componenti hardware e quindi della sua scheda tecnica, ma anche del suo design e della sua estetica in generale. Difatti, se già in passato ci è capitato di dire che i flip phone, noti in Italia anche come telefonini a conchiglia, sono per certi versi considerati ormai obsoleti, in realtà in diversi paesi asiatici godono ancora di un certo apprezzamento, tanto che Samsung, che in effetti è proprio un’azienda asiatica, continua a produrne ancora, ed in tal senso il Samsung Galaxy Golden 3 è la sua ultima fatica. Già detto per quelle che, almeno stando alle più autorevoli indiscrezioni e voci di corridoio circolate finora, sarebbero le caratteristiche tecniche di questo importante telefono cellulare, che negli scorsi giorni ha ricevuto perfino la certificazione TEENA, di recente sono state svelate alcune immagini ufficiali del Samsung Galaxy Golden 3, che confermerebbero la sua uscita oramai imminente. Il Samsung Galaxy Golden 3 svela dunque un design estremamente elegante, con delle rifiniture molto eleganti, oltre che un prevedibile doppio display.