Samsung Galaxy S7 sarà anche Premium?

Ancora una volta, pur se siamo ancora agli inizi del mese di novembre, abbiamo il piacere di parlarvi di quello che sarà il futuro device di top gamma del noto colosso sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. Questo smartphone, lo abbiamo detto numerose volte durante le scorse settimane, pur se è ancora lontano non soltanto dalla sua presentazione ufficiale, ma addirittura dalla sua messa in commercio sul mercato internazionale della telefonia mobile, ha stuzzicato le fantasie e la curiosità dei maggiori esperti ed appassionati del settore fin dai primissimi rumors circondati su di esso, per via di quelle che son parse essere le sue invidiabili caratteristiche tecniche sin dall’inizio. Infatti, stando a quanto si è detto finora, il Samsung Galaxy S7 sarà dotato di un hardware eccezionale, altamente innovativo e tecnologico, che con ogni probabilità lo renderà, al momento della sua commercializzazione, l’apparecchio telefonico più potente e più performante mai realizzato dalla nota azienda asiatica. E se, già in passato, più di una volta abbiamo accennato al fatto che il Samsung Galaxy S7, a seconda del mercato di riferimento, potrebbe avere diverse versioni, nei giorni scorsi un’ulteriore indiscrezione confermerebbe queste ipotesi con una novità. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 potrebbe avere una versione Premium, una sorta di top gamma della serie S7. Sarebbe interessante capire, semmai questa voce dovesse venire confermata, come potrebbe essere questo Samsung Galaxy S7 Premium, dal momento che già l’edizione normale dovrebbe avere delle caratteristiche tecniche straordinarie.