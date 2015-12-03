Samsung Galaxy A7 si mostra ufficialmente

Certamente, nel corso delle ultime settimane, l’attenzione dei maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, quantomeno in casa Samsung, è stata monopolizzata vai vari device di top gamma già prodotti oppure attualmente in fase di sviluppo. Tra di essi, figurano alcuni smartphone e phablet di cui abbiamo discusso già parecchie volte in questi mesi, come ad esempio il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione degli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6, ma anche il phablet di quinta generazione, il Samsung Galaxy Note 5 (considerato da molti come il miglior dispositivo telefonico finora mai creato dal noto colosso sudcoreano), senza scordare il Samsung Galaxy S7, già chiacchieratissimo nonostante, con ogni probabilità, sarà disponibile non prima di febbraio o marzo del 2016. Tuttavia, anche la gamma A, ultimamente, ha fatto parlare di sé più di una volta, grazie alla revisione di alcuni device ormai obsoleti, come il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, che evidentemente l’azienda asiatica vuole rilanciare sul mercato con delle caratteristiche più appetibili e compatibili con le moderne tecnologie della telefonia mobile. Nei giorni scorsi, finalmente, sono peraltro circolate delle immagini ufficiali proprio del Samsung Galaxy A7, che ha rivelato anche delle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti. Tuttavia, ancora non è nota la data d’uscita del Samsung Galaxy A7, né di quella del Samsung Galaxy A3 e del Samsung Galaxy A5, benché ormai non dovrebbe mancare molto.