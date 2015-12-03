Samsung Galaxy S4 non avrà Android Marshmallow

Ancora una volta, torniamo a parlarvi dell’ultimissimo gioiello sfornato da Android, ossia il nuovo sistema operativo Android Marshmallow 6. Se, infatti, le componenti hardware sono sempre fondamentali nel determinare le prestazioni di un apparecchio telefonico, che sia potente come il Samsung Galaxy S6 o meno recente come ad esempio il Samsung Galaxy S4, altrettanto importante è il suo sistema operativo, che si migliora e si rinnova di continuo. Proprio alcuni mesi fa venne reso noto che Android Marshmallow sarebbe stato il successore di Android Lollipop, la cui ultima versione si è fermata alla 5.1.1. E, naturalmente, i maggiori esperti ed appassionati di dispositivi telefonici, smartphone e phablet prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, si sono subito chiesti quando questi apparecchi avrebbero avuto l’update a Marshmallow. La data certamente è importante, ma altrettanto interessante è capire quali saranno i telefoni cellulari che si aggiorneranno ad Android Marshmallow. Già nelle scorse settimane hanno preso a circolare alcune presunte liste, le quali, come avevamo già riportato, prevedevano l’assenza, tra gli altri, del Samsung Galaxy S4. E sfortunatamente, in tal senso, alcuni giorni fa, pare essere anche arrivata una conferma. Insomma, sembra che il Samsung Galaxy S4, device di top gamma del 2013, non verrà aggiornamento al nuovo sistema operativo di Android, restando quindi fermo a Lollipop. Certamente una brutta notizia per i tanti possessori di questo smartphone, il quale, evidentemente, potrebbe scivolare via dai progetti dell’azienda asiatica.