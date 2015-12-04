Android Marshmallow presto su Samsung?

Il mese di dicembre è iniziato da appena pochi giorni, eppure le notizie inerenti all’universo telefonico Samsung non fanno che moltiplicarsi. Nel corso delle ultime settimane, infatti, abbiamo discusso più di una volta dei vari smartphone, phablet ed apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso sudcoreano, tra i quali figurano, in primis, alcuni dispositivi estremamente potenti e performanti come il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, attualmente i due di top gamma dell’azienda asiatica, ma anche alcuni meno chiacchierati ma comunque interessanti, tra i quali il Samsung Galaxy On 5 ed il Samsung Galaxy On 7. E se, tuttavia, ci siamo soffermati spesso e volentieri sulle componenti hardware e sulle caratteristiche tecniche di tali device, vale anche la pena ricordare che una parte fondamentale, sebbene spesso meno celebrata degli apparecchi Samsung, è il sistema operativo. In tal senso, negli ultimi tempi ci siamo soffermati più di una volta su Android Marshmallow, nuovo sistema operativo di Android, oramai attesissimo dai clienti Samsung appassionati e fidelizzati. Tuttavia, quali saranno i tempi di Android Marshmallow sui dispositivi Samsung? Alcuni rumors diffusi negli scorsi giorni parlano di tempistiche più immediate rispetto a quelle previste fino a qualche settimana fa. Pare, infatti, che alcuni device Samsung si aggiorneranno ad Android Marshmallow già in questo mese di dicembre (si presume il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5), mentre gli altri dovranno attendere i mesi di gennaio e di febbraio.