Ecco il prezzo italiano del Samsung Galaxy View

Durante le scorse settimane, certamente, abbiamo avuto modo di discutere e di analizzare alcune interessanti indiscrezioni e voci di corridoio circolate su alcuni importanti device prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Abbiamo riportato diverse notizie, infatti, riguardo alcuni dispositivi telefonici estremamente potenti e performanti, come il Samsung Galaxy Note 5 (il quale, come sperano parecchi esperti, appassionati e addetti ai lavori, dovrebbe giungere presto anche nel Belpaese), ma anche di un tablet che ha attirato la curiosità di molti, vale a dire il Samsung Galaxy View. Più che per le sue specifiche tecniche, il Samsung Galaxy View ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua estetica e per le sue dimensioni. Si tratta, infatti, di un tablet con un display da addirittura 18,4 pollici, e dotato, inoltre, di un’ingombrante maniglia che, anziché facilitarne il trasporto, pare creata più che altro come base d’appoggio dell’apparecchio, quasi a renderlo fisso anziché portatile. E, finalmente, già a partire dagli ultimi giorni di novembre, pare che il Samsung Galaxy View sia finalmente stato reso disponibile anche in Italia. Alcuni noti rivenditori online, tra i quali Monclick, l’hanno infatti messo in vendita ad un prezzo che, incluse le spese di spedizione, raggiunge quasi 635 euro. Un po’ eccessivo, forse, se si pensa che il prezzo con il quale il Samsung Galaxy View è stato messo in vendita negli Stati Uniti è di 599 dollari, che corrispondono a quasi 560 euro (circa 75 euro in meno rispetto al prezzo italiano, quindi).