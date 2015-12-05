Samsung Galaxy S7 in Italia con Exynos 8890

Per l’ennesima volta, per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, torniamo a parlarvi di quello che, tra ormai pochissimi mesi, sarà il nuovo device di top gamma prodotto da questa celebre azienda tecnologica asiatica: il Samsung Galaxy S7. Nel corso delle ultime settimane, ci siamo soffermati numerose volte su questo dispositivo telefonico, che è entrato ben presto all’interno di un ciclone incontrollato di indiscrezioni, rumors e voci di corridoio, le quali con il passato del tempo non hanno potuto far altro che moltiplicarsi. Difatti, il Samsung Galaxy S7, oramai attesissimo dai maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori, con ogni probabilità presenterà una serie di peculiarità e di caratteristiche tecniche estremamente innovative ed avanzate, tanto da rendersi, al momento della sua messa in commercio, come il più performante smartphone mai realizzato dal colosso asiatico. E se, in passato, abbiamo accennato diverse volte al fatto che il Samsung Galaxy S7, presumibilmente, sarebbe stato prodotto in diverse versioni a seconda del mercato di riferimento, alcuni giorni fa in tal senso sono arrivate alcune conferme, benché non ancora ufficiali. Difatti, pare che la versione del Samsung Galaxy S7 con il processore Exynos 8890 sarà quella internazionale, disponibile per il continente europeo ma non solo: difatti, dovrebbe essere commercializzata anche in Canada e nella Corea del Sud. Viceversa, il Samsung Galaxy S7 con lo Snapdragon 820, a quanto pare sarà disponibile per la Cina e per gli Stati Uniti d’America.