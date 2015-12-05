Samsung Galaxy S7 supporterà azioni visive?

Indiscutibilmente, in casa Samsung, in questo momento, quantomeno per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, a dominare la scena è il Samsung Galaxy S7. Questo apparecchio, che attualmente è in fase di sviluppo, tra ormai pochissime settimane verrà presentato in via ufficiale al mondo intero e, successivamente, messo in commercio sul mercato telefonico internazionale, e pertanto non è certo un mistero se le indiscrezioni e le voci di corridoio su di esso vanno a moltiplicarsi ogni giorno che passa. Effettivamente, anche noi, nel corso di queste ultime settimane, abbiamo discusso spesso del Samsung Galaxy S7, riportando le più interessanti notizie ed i più importanti rumors circolati su di esso, soffermandoci in particolare sul fatto che, con ogni probabilità, questo smartphone sarà disponibile in almeno due versioni diverse, a seconda del loro mercato di rifermento. Negli ultimi giorni, una nuova indiscrezione sosterrebbe che Samsung, nello sviluppo di questo eccezionale device, sarebbe pensando di ripristinare alcune funzioni ottiche, via, questa, peraltro, già sperimentata in passato. Insomma, per farla breve sembra che il Samsung Galaxy S7 potrebbe essere in grado di rispondere ad alcune azioni visive, svolgendo alcuni comandi impartiti dal suo fruitore il quale, per impartirli, dovrebbe semplicemente sbattere le palpebre, oppure muovere gli occhi verso destra o verso sinistra. C’è da dire che Samsung provò ad implementare analoghe azioni visive già sul Samsung Galaxy S4, abbandonando poi la cosa in quanto ritenuta, evidentemente, complessa e poco pratica. Chissà che però, adesso, non sia la volta buona.