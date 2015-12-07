Samsung Galaxy Note 5 ha un avviso sulla S-Pen

Torniamo a parlare del Samsung Galaxy Note 5, phablet di quinta generazione prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Questo importante device, considerato, da molti esperti e fonti autorevoli, come l’apparecchio al momento più potente e più performante realizzato dal colosso asiatico, è stato presentato durante lo scorso mese di agosto insieme al suo “gemello”, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, presso un evento appositamente organizzato, ed inizialmente è stato messo in commercio solo in alcuni paesi del continente asiatico e di quello americano, trascurando pertanto quello europeo. Tuttavia, di recente il Samsung Galaxy Note 5 è stato portato anche in Europa, venendo inizialmente commercializzato in Ucraina. Pur avendo registrato una serie di critiche e di recensioni estremamente positive, riscuotendo un buon successo tra i suoi fruitori, aveva fatto specie il difetto del Samsung Galaxy Note 5 relativo al suo esclusivo accessorio, la S-Pen, la quale, se infilata dalla parte sbagliata all’interno dell’apposita posizione sull’apparecchio, non solamente si incastra, ma rischia addirittura di guastarsi. Ne avevamo parlato anche tempo fa, sottolineando anche come le risposte da parte di Samsung, piuttosto piccate, avesse contribuito a generare un certo malcontento presso chi, evidentemente, si fosse ritrovato con il proprio dispositivo danneggiato. Adesso, l’azienda sudcoreana prova a rimediare, non andando a modificare l’intero device (a questo punto sarebbe pressoché impossibile), ma inserendo un avviso scritto direttamente sulla pellicola protettiva del Samsung Galaxy Note 5, visibile subito dopo aver tirato fuori il phablet dall’apposita confezione, che invita proprio a fare attenzione a non inserire il pennino nel verso sbagliato.