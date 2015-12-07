Samsung Galaxy A7 ottiene certificazione bluetooth

Abbiamo il piacere, ancora una volta, di tornare a parlare delle revisioni di alcuni degli smartphone e degli apparecchi telefonici appartenenti alla fortunata gamma A della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Infatti, nel corso degli ultimi mesi, come ormai sappiamo molto bene, è stato reso noto che il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5, ed il Samsung Galaxy A7, messi in commercio già in passato dal colosso asiatico, non otterranno un semplice aggiornamento come accade con gli altri device targati Samsung, ma verranno praticamente ricreati da zero, con delle componenti hardware e software più compatibili con le moderne tecnologie, in modo da essere anche più appetibili per i loro fruitori. Anche noi, più di una volta, abbiamo dedicato diverso spazio a questi “nuovi” smartphone, riportando le più importanti indiscrezioni e voci di corridoio circolati su di essi, sottolineando come le loro caratteristiche tecniche fossero effettivamente interessanti, e ponendo l’accento sul fatto che, probabilmente, manca davvero poco alla loro presentazione ufficiale ed alla loro messa in commercio. L’ultima novità, in tal senso, riguarda l’ultimo dei tre apparecchi citati, il Samsung Galaxy A7. Il quale, proprio pochi giorni fa, ha ricevuto la certificazione bluetooth. E, pertanto, è ormai ufficiale che il Samsung Galaxy A7 supporterà bluetooth 4.1, lasciando quindi intendere ulteriormente che questo device sarà davvero interessante, forse sorprendente, considerate le premesse iniziali.