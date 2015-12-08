Samsung Galaxy S7 avrà fotocamera BRITECELL

Per l’ennesima volta, torniamo a parlare del futuro device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, il Samsung Galaxy S7. Questo smartphone, attualmente in fase di sviluppo da parte del colosso asiatico, come ormai sappiamo bene, al momento della sua messa in commercio sul mercato internazionale della telefonia mobile, sarà probabilmente il più potente e performante apparecchio telefonico prodotto da Samsung. Effettivamente, già in passato abbiamo discusso numerose volte circa il Samsung Galaxy S7, riportando alcune tra le più interessanti notizie ed indiscrezioni circolate su di esso, soffermandoci in particolare sulla caratteristica relativa alla fotocamera. Pochi giorni fa, in effetti, avevamo discusso di una interessante voce di corridoio riguardante proprio la fotocamera del Samsung Galaxy S7, la quale, si vociferava, sarebbe potuta essere di oltre 20 megapixel, sfruttando un nuovissimo sensore della Sony. Adesso, invece, pare che la fotocamera del Samsung Galaxy S7, quantomeno dando per buone le ultime notizie pervenuteci, sarà realizzata dalla stessa Samsung tramite una tecnologia altamente innovativa. Si tratta, a quanto sembra, della tecnologia BRITECELL, che, grazie ad un sensore estremamente ridotto, dovrebbe permettere di scattare fotografie di altissima qualità. In questo caso, inoltre, pare che la fotocamera del Samsung Galaxy S7 sarebbe di 16 megapixel.