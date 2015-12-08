Samsung Galaxy A7 fa una nuova apparizione

È un periodo certamente interessante, questo a cavallo tra i mesi di novembre e di dicembre del 2015, per quanto riguarda la gamma A dei telefonini cellulari prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Abbiamo già parlato, ad esempio, del Samsung Galaxy A9, nuovo device di fascia medio-alta che a breve dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, oltre alle revisioni di alcuni smartphone meno recenti, come il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5, che verranno ricreati da zero nel tentativo di renderli più compatibili con le moderne tecnologie telefoniche. E di recente, agli ultimi due dispositivi citati, è andato ad aggiungersi il Samsung Galaxy A7. Il Samsung Galaxy A7, che anch’esso avrà, per l’appunto, una nuova versione, sta facendo numerose apparizioni sul web negli ultimi giorni, tanto che di recente ha anche ricevuto la certificazione bluetooth. Ed ecco che, ancora una volta, il Samsung Galaxy A7 fa una nuova comparsata, stavolta su AnTuTu. Interessante, effettivamente, il fatto che in questo modo siano state rivelate alcune di quelle che, a quanto sembra, sebbene non trovino ancora una conferma ufficiale da parte del colosso asiatico, sono le caratteristiche tecniche di questo device. Il Samsung Galaxy A7, probabilmente, avrà un processore Exynos 7580, supportato da una RAM da 3 GB. Lo schermo, da 5,5 pollici, avrà una risoluzione in Full HD, mentre le due fotocamere saranno da 13 megapixel (quella posteriore) e da 5 megapixel (quella anteriore). Lo storage interno avrà una capacità di 16 GB, mentre il sistema operativo sarà l’ovvio Android Lollipop 5.1.1.