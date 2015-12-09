Caricamento...

Samsung Galaxy S7, che dimensione avrà lo schermo?

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2015

Abbiamo il piacere, ancora una volta, di tornare a parlare del Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, che da ormai diversi mesi si sta occupando dello sviluppo di questo chiacchieratissimo smartphone. Chiacchieratissimo, sì, perché già a partire dalla scorsa estate hanno preso a circolare, come ormai sappiamo molto bene, numerose indiscrezioni e voci di corridoio circa questo interessante apparecchio telefonico, le cui caratteristiche e peculiarità tecniche dovrebbero renderlo il più potente e performante telefono cellulare mai realizzato dal colosso asiatico. Samsung Galaxy S6 novitàAnche noi, presso numerosi articoli, abbiamo dedicato ampissimo spazio al Samsung Galaxy S7, riportando le più interessanti ed importanti novità riguardanti questo device, affrontando peraltro diverse volte la questione relativa alle sue molteplici versioni: pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 uscirà in alcune versioni differenti, che potrebbero differire tra loro sia per il processore che per la dimensione dello schermo. Effettivamente, pare che la versione base del Samsung Galaxy S7, rinominata “flat” da alcuni esperti, potrebbe avere un display da 5,2 pollici. Differenti, invece, per la versione Edge: il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, fattore peraltro analogo al Samsung Galaxy S6 Edge, dovrebbe avere uno schermo leggermente più grande rispetto al modello basilare, da 5,7 pollici. Vedremo se questi rumors verranno confermati in futuro, sebbene tutto lasci presumere che effettivamente sarà così.

