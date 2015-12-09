Samsung Galaxy A9 fa una nuova apparizione

In casa Samsung, è un periodo piuttosto fortunato per i nuovi device di fascia media e alta. Difatti, nel corso degli ultimi mesi, abbiamo dedicato ampio spazio al futuro smartphone di top gamma della nota azienda tecnologica asiatica, ossia il Samsung Galaxy S7, ma nel frattempo, quasi nell’ombra, un altro telefono cellulare estremamente interessante era in fase di sviluppo, il Samsung Galaxy A9, lasciando da subito un senso di stupore viste quelle che, quasi a sorpresa, erano le sue importanti caratteristiche tecniche. Alcuni giorni fa, il Samsung Galaxy A9 ha deciso di tornare a far parlare prepotentemente di sé, tanto da fare una nuova comparsata sull’autorevole GeekBench, dando un’ampia conferma di quelle che, tenendo in considerazione le numerose indiscrezioni e voci di corridoio, erano le sue peculiarità tecniche. Pertanto, pare proprio che il Samsung Galaxy A9 sarà dotato di un processore Qualcomm, il più che discreto Snapdragon 620, mentre dovrebbe essere accompagnato da una RAM da ben 3 GB (solamente il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, per ora, gli sono superiori in tale caratteristica, con la loro RAM da 4 GB). Purtroppo latitano ancora notizie relative alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy A9, ma oramai non dovrebbe mancare troppo tempo.