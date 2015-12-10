Samsung Galaxy S7 supporterà scheda micro SD?

Siamo ormai giunti a dicembre inoltrato, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile del colosso sudcoreano Samsung, l’avvicinarsi del 2016 coincide anche con l’avvicinamento al nuovissimo e super performante dispositivo telefonico prodotto dalla nota azienda asiatica, ossia il Samsung Galaxy S7. Ne abbiamo discusso più che ampiamente nel corso degli ultimi mesi, tanto che è praticamente diventato il nostro argomento preferito. Ed effettivamente, va detto che il Samsung Galaxy S7 è forse il device più atteso dai maggiori esperti ed appassionati di telefonia mobile, dal momento in cui, grazie alle sue elevatissime ed altamente innovative caratteristiche tecniche, questo eccezionale smartphone dovrebbe laurearsi come il migliore mai prodotto da Samsung. Quali sono, dunque, le novità degli ultimi giorni per quel che riguarda il Samsung Galaxy S7? Come si intuisce facilmente dal titolo di questo articolo, pare che le alte sfere del colosso asiatico abbiano accolto le numerose richieste pervenute da gran parte dei suoi affezionati clienti, che richiedevano il ritorno di un apposito slot, sugli apparecchi di top gamma, che supportasse l’inserimento di una scheda micro SD, in modo da aumentare a piacimento la capacità della memoria interna. Nulla è ancora ufficiale, ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare veramente difficile che il Samsung Galaxy S7 possa non avere uno slot per inserire la scheda micro SD. Una graditissima notizia, pertanto, per i tanti che attendono con ansia l’uscita di questo telefono cellulare.