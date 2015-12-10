Android Marshmallow su Samsung entro Natale?

In queste giornate di fine autunno, che ci avvicinano sempre di più agli inizi della stagione invernale, e, di conseguenza, alle tanto attese feste natalizie, torniamo a parlare di uno degli aspetti più interessanti, e strettamente correlati agli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Non delle varie componenti hardware, ma del sistema operativo Android Marshmallow 6. Come ben sanno i maggiori addetti ai lavori in questo settore, l’ultimo sistema operativo di Android, ossia il già citato Marshmallow, è già stato presentato in via ufficiale diverse settimane fa, trovando già la propria “ubicazione” presso alcuni smartphone e telefoni cellulari fra i quali, però, finora, non figuravano ancora quelli targati Samsung. Difatti, era stato reso noto che Android Marshmallow sarebbe giunto su alcuni device realizzati dall’azienda sudcoreana un po’ tardivamente, secondo alcuni addirittura nel corso dei primi mesi del 2016. Ed in effetti, pur se questo 2015 è ormai agli sgoccioli, alcune indiscrezioni dell’ultim’ora, tuttavia non ancora confermate ufficialmente, parlerebbero di un arrivo imminente di questo sistema operativo sui dispositivi telefonici Samsung, addirittura già prima della fine dell'anno, sostenendo quindi alcuni rumors diffusi già qualche giorno fa. Altre fonti piuttosto autorevoli, tra le quali SamMobile, sfortunatamente smentiscono tali rumors, continuando invece a caldeggiare l’approdo di Android Marshmallow sui device Samsung nei tempi, ben più larghi, già previsti inizialmente. Mai dire mai però: e chissà che, con queste feste natalizie in arrivo, Samsung non decida di fare un bel regalo ai suoi affezionati clienti, portando Marshmallow prima del previsto.