Cala il prezzo del Samsung Galaxy View negli USA

Appena pochissime settimane fa, avevamo dato notizia dell’uscita ufficiale di un nuovissimo device prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, che nel corso dei mesi passati aveva fatto discutere parecchio di sé non tanto per le sue caratteristiche tecniche, tutto sommato nella norma (forse addirittura un tantino al di sotto), quanto piuttosto per le sue ingombranti dimensioni, dal momento in cui il suo display si è presentato da subito con una grandezza di 18,4 pollici: il Samsung Galaxy View, uno fra gli ultimi tablet realizzati dal colosso asiatico. E se la sua uscita nel continente americano è stata seguita, poco tempo dopo, da quella dei paesi dell’Unione Europea (inclusa, ovviamente, la nostra Italia), fa specie pensare che, negli Stati Uniti, il suo prezzo ha subito un discreto crollo già pochissimi giorni successivi alla sua messa in commercio. Infatti, il Samsung Galaxy View, negli Stati Uniti d’America, è stato inizialmente commercializzato con un prezzo di 599 dollari (poco meno di 560 euro), già così più basso rispetto a quello europeo (vicino, invece, ai 635 euro). Ritenuti forse troppi dai potenziali acquirenti, specialmente in un periodo vicino a quello natalizio, dove gli sconti e le offerte, soprattutto nel settore tecnologico, sono all’ordine del giorno. E allora, ecco che il prezzo del Samsung Galaxy View, negli USA, subisce un taglio di ben 100 dollari, passando dagli iniziali 599 dollari agli attuali 499 dollari (circa 468 euro). Basterà questo per far decollare le vendite di questo tablet?