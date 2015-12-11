Samsung Galaxy J3 è uscito

Ne abbiamo discusso ampiamente, fino ad alcune settimane fa: sebbene, in questi ultimi tempi, l’attenzione dei maggiori esperti ed appassionati, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, si sia concentrata sugli attuali device di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung (senza contare, naturalmente, quelli al momento in fase di sviluppo, come l’attesissimo Samsung Galaxy S7), un piccolo spazietto se lo sono ritagliato anche alcuni smartphone ed apparecchi telefonici sicuramente meno potenti ed innovativi, ma che comunque, a seconda del loro mercato di riferimento, possono suscitare un certo interesse. Fra di essi, senza dubbio, figura il Samsung Galaxy J3, modello di fascia medio-bassa della gamma J, da sempre dedicata ai dispositivi economici. E finalmente, dopo settimane di indiscrezioni, rumors e voci di corridoio, il Samsung Galaxy J3 ha fatto il proprio ingresso, per il momento solamente nel territorio cinese, sul mercato della telefonia mobile. Un ingresso silenzioso, praticamente in punta di piedi, giunto senza alcuna presentazione ufficiale vera e propria. E, considerando che si tratta comunque di un device economico, ben lontano da quelli di top gamma, forse è anche normale che sia così. Rimane da capire se il Samsung Galaxy J3, prima o poi, verrà portato anche nel continente americano ed in quello europeo. Per quel che concerne il prezzo, in tutta onestà, si è fatta finora un po’ di confusione: si presume che il suo costo si aggiri tra i 120 ed i 150 euro, sebbene altri sostengano un’improbabile cifra di 200 euro.