Samsung Galaxy Note 4 con brand Wind si aggiorna

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2015

Sono tempi estremamente prolifici, questi, in casa Samsung, per quel che riguarda non solamente la produzione di device estremamente potenti e performanti, ma anche per i vari aggiornamenti resi disponibili per smartphone e phablet più o meno recenti. Ne abbiamo discusso ampiamente, a più riprese: in attesa che, finalmente, anche sui dispositivi telefonici realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano arrivi il nuovo sistema operativo Android Lollipop 6, moltissimi apparecchi stanno ricevendo degli ottimi update, e tra di essi figura, naturalmente, il phablet di quarta generazione, il Samsung Galaxy Note 4. Proprio alcune settimane fa avevamo dato notizia di un aggiornamento riguardante il Samsung Galaxy Note 4, naturalmente basato ancora su Android Lollipop 5.1.1. Tale update riguardava la tanto attesa ottimizzazione delle applicazioni, una funzione consistente nella riduzione temporanea delle applicazioni meno utilizzate o rimaste inutilizzate da tre giorni, cosa che riduce in maniera sensibile i consumi della batteria. aggiornamento Samsung Galaxy Note 4Questo aggiornamento, fino a pochi giorni fa, era tuttavia stato reso noto solo per i Samsung Galaxy Note 4 non brandizzati e per quelli con brand Vodafone e 3. Mancavano ancora all’appello i Samsung Galaxy Note 4 con brand Wind, che adesso, finalmente, possono godere di queste utili funzionalità. Adesso restano solamente i Samsung Galaxy Note 4 con brand TIM, i quali, comunque, non dovrebbero farsi attendere molto.

