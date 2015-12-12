Samsung Galaxy A9 uscirà nel 2016

Non smette di far parlare di sé, in queste ore, il Samsung Galaxy A9. Questo promettente smartphone, nel corso delle ultime settimane, ha fatto numerose apparizioni presso alcuni fra i più autorevoli siti dedicati alla telefonia mobile, facendosi da subito notare per via delle sue interessanti caratteristiche tecniche. Ultimo modello della fortunata gamma A del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, il Samsung Galaxy A9 sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 620 e di una RAM da 3 GB, peculiarità, queste, che potrebbero garantirgli delle prestazioni simili a quelle dei device appartenenti alla gamma S6. Quali sono, dunque, le ultime novità riguardanti il Samsung Galaxy A9? Ebbene, alcuni giorni fa questo apparecchio telefonico ha fatto una nuova comparsata, mostrando il proprio design estremamente accattivante e raffinato, che spicca per una scocca posteriore metallizzata di un colore rosso fiammante. Ma non è finita qui: sebbene, ancora, al momento, non vi siano delle conferme ufficiali in merito, pare che la data d’uscita ufficiale del Samsung Galaxy A9 sia sempre più vicina. Infatti, secondo i maggiori addetti ai lavori, il Samsung Galaxy A9 dovrebbe debuttare già durante i primi due mesi dell’anno, presso alcune importanti fiere tecnologiche: secondo molti, tra il 6 ed il 9 gennaio 2016, all’International CES di Las Vegas, mentre altri, un po’ meno ottimisti, avrebbero pronosticato il Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà tra il 22 ed il 25 febbraio 2016.