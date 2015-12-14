Samsung Galaxy S5 si aggiorna

Abbiamo il piacere, ancora una volta, di dedicare un giusto spazio al device di top gamma targato Samsung del 2014, ossia il Samsung Galaxy S5. Benché tale smartphone, com’è anche comprensibile che sia, negli ultimi tempi, visto il proliferare di notizie e di voci di corridoio riguardanti il Samsung Galaxy S7, e visto anche che, con la presenza degli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6 (il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus), sta ormai passando in secondo piano, ancora oggi gode comunque di una certa stima, tanto che sono ancora parecchi gli utenti che lo utilizzano. E quindi, naturalmente, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ha deciso di non lasciar scivolare il Samsung Galaxy S5 nel dimenticatoio, ma, anzi, di fare in modo che ancora oggi, benché sia ormai quasi obsoleto, possa sfruttare al meglio le sue comunque più che discrete caratteristiche tecniche, in modo da accontentare i propri clienti che ancora lo posseggono e lo sfruttano. E allora, ecco che, ancora una volta, il Samsung Galaxy S5 riceve un aggiornamento. E, ancora, una volta, basato su Android Lollipop 5.0, anziché su Android Lollipop 5.1.1. A dire il vero non si sa ancora esattamente in cosa consisterà tale update, benché dovrebbe apportare dei discreti miglioramenti alla fruibilità dell’intero device. Da ricordare, infine, che questo aggiornamento è per ora disponibile solo per i Samsung Galaxy S5 con brand Vodafone.