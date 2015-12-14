In arrivo anche un nuovo Samsung Galaxy A8

È un periodo particolarmente fortunato, quello che è iniziato già alcune settimane fa e che si sta protraendo anche in questo mese di dicembre, per quel che riguarda la gamma A dei telefoni cellulari prodotti dal noto colosso asiatico tecnologico Samsung. Difatti, non soltanto al momento l’azienda sudcoreana sta sviluppando un device di fascia medio-alta appartenente a questa gamma, il Samsung Galaxy A9, ma ha addirittura deciso di ampliarla e di elevarne l’importanza, tanto da riprendere alcuni smartphone un po’ meno recenti o comunque dotati di componenti hardware e software ritenute evidentemente obsolete od incompatibili con quelle attuali, per rimodernizzarli con delle versioni nuove. E, fra di essi, figura, tra gli altri, il Samsung Galaxy A8. A questo punto, c’è da chiedersi come potrebbe essere questo nuovo Samsung Galaxy A8. Al momento non sono tantissime le indiscrezioni e le voci di corridoio riguardanti questo apparecchio telefonico, ma le poche che ci sono pervenute sono parecchio interessanti. Secondo alcuni addetti ai lavori, infatti, pare che la nuova versione del Samsung Galaxy A8 possa essere dotata di un processore Exynos 7420, lo stesso, per inciso, montato sul Samsung Galaxy S6. Si parla, inoltre, di una RAM da 2 GB, oltre che di una batteria da almeno 3050 mAh, che dovrebbe pertanto garantire una grande autonomia all’intero device. Il nuovo Samsung Galaxy A8 dovrebbe arrivare durante i primi mesi del 2016.