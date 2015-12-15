Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna ancora

Fra gli apparecchi telefonici, gli smartphone ed i phablet attualmente più performanti e dalle prestazioni più elevate prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vi è senza dubbio il Samsung Galaxy Note 4. Il phablet di quarta generazione, pur se superato, negli ultimi mesi, dal suo successore, il potentissimo Samsung Galaxy Note 5 (da molti addetti ai lavori considerato, per il momento, come il dispositivo migliore mai realizzato dal colosso asiatico), possiede comunque delle caratteristiche tecniche estremamente elevate, tanto da indurre molti clienti, ancora oggi, ad acquistarlo ed a sfruttarlo. E, pertanto, non è certo un mistero se le alte sfere della casa coreana stanno facendo in modo, già da diverse settimane, di renderlo il più appetibile possibile. Ed ecco, quindi, che alcuni giorni fa è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4, l’ennesimo basato su Android Lollipop 5.1.1. In attesa che, entro i primi mesi del 2016 (si presume intorno a febbraio o giù di lì), il phablet venga portato ad Android Marshmallow 6, Samsung sta continuando ad ottimizzare l’ultima revisione del sistema operativo di Android Lollipop su tutti i suoi dispositivi che lo utilizzano, risolvendo piccoli bug qua e là o apportando alcune utili migliorie. Al momento, nel continente europeo, questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4 è però disponibile solo per il paese tedesco, ma non dovrebbe volerci molto affinché venga portato anche in Italia.