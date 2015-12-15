Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 non avrà Android Marshmallow?

Gli ultimi mesi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile di casa Samsung, sono stati fortemente caratterizzati dal proliferare di apparecchi di top gamma, dalle specifiche tecniche estremamente elevate e dalle prestazioni sempre migliori. Abbiamo parlato piuttosto spesso, a tal proposito, del Samsung Galaxy S6 Edge Plus e del Samsung Galaxy Note 5, entrambi presentati durante lo scorso mese di agosto, senza scordare il Samsung Galaxy S7, futuro device di fascia alta che dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile intorno al mese di febbraio del 2016. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di un apparecchio che ultimamente non ha fatto gran parlare di sé, se non in termini non propriamente positivi: il Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Sì, perché ultimamente, se è vero che si è fatto un gran parlare di peculiarità tecniche e di processori sempre più innovativi, d’altra parte è pur vero che si sta molto chiacchierando sull’ultimo sistema operativo di Android, il Marshmallow 6, e di quali potrebbero essere i dispositivi che lo monteranno. E fra di essi, purtroppo, stando alle dichiarazioni rilasciate dalla divisione britannica di Samsung, non figurerebbe proprio il Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Nulla di ancora realmente ufficiale, ma se il Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 dovesse davvero venire abbandonato al suo destino, chiaramente non sarebbe un bel segnale da parte del colosso sudcoreano, che già in passato ha lasciato scivolare nel dimenticatoio, forse fin troppo frettolosamente, diversi device che avrebbero potuto essere ancora sfruttati. Per il malcontento, naturalmente, dei suoi numerosi clienti.