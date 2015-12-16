Samsung Galaxy A7 ottiene certificazione TENAA
16/12/2015
In questa metà di dicembre, periodo, a quanto pare, particolarmente fertile per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, torniamo a parlare della gamma A, che mai come adesso, probabilmente, sta vivendo le proprie maggiori fortune. Infatti, non soltanto, negli ultimi tempi, l’azienda asiatica sta realizzando alcuni interessantissimi apparecchi inediti relativi a questa gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy A9, ma sta plasmando da zero anche alcuni smartphone usciti in tempi più o meno recenti, e che evidentemente adesso sono stati considerati come obsoleti oppure come incompatibili rispetto alle attuali tecnologie nel settore della telefonia mobile. E, fra i telefoni cellulari che, nel breve periodo, esordiranno in una nuova versione, figura il Samsung Galaxy A7. Ne abbiamo parlato abbastanza spesso, in effetti, nel corso delle ultime settimane, ed oggi vogliamo tornare a discutere del Samsung Galaxy A7, il quale, proprio pochi giorni fa, ha ricevuto anche la certificazione TEENA. Segnale, questo, che ci fa capire come il nuovo modello del Samsung Galaxy A7 si stia facendo sempre più vicino. Ed a conferma di ciò, arrivano anche alcune prime immagini del Samsung Galaxy A7, che mostrano un design elegante ed una scocca posteriore metallica con una copertura di vetro.
