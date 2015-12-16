Samsung Galaxy Note 3 ottiene un nuovo aggiornamento

Dopo alcuni giorni dall’ultima volta, torniamo a parlare nuovamente del Samsung Galaxy Note 3, phablet di terza generazione prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy Note 3, che registrò il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile nel 2013, ancora oggi, pur essendo stato superato da ben due generazioni (ovviamente, ci riferiamo al Samsung Galaxy Note 4 ed al Samsung Galaxy Note 5), riscuote un buonissimo successo, tanto da essere sfruttato da numerosi clienti affezionati all’azienda asiatica. Non è un caso, pertanto, che il colosso coreano, ancora oggi, stia puntando parecchio sul Samsung Galaxy Note 3, apportando numerosi aggiornamenti in modo da renderlo il più appetibile e performante possibile, per sfruttare le ancor più che discrete peculiarità dell’apparecchio. Effettivamente, solo pochi giorni fa avevamo riportato la notizia di un interessante update relativo al Samsung Galaxy Note 3. E proprio tra gli ultimi giorni di novembre ed i primi giorni di dicembre, questo dispositivo ha iniziato a beneficiare di un ulteriore aggiornamento, ancora una volta basato sul sistema operativo di Android Lollipop 5.0 (niente update alla versione 5.1.1, purtroppo), ed ancora una volta relativo allo Smart Manager, che si migliora ulteriormente. A dire la verità, pare che questo nuovo update del Samsung Galaxy Note 3 al momento sia disponibile, nel continente europeo, solamente in Francia, ma non vi sono dubbi sul fatto che presto potrebbe arrivare anche in Italia.