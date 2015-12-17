Ecco il design del Samsung Galaxy S7

Ormai lo sappiamo benissimo: il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, al momento della sua uscita, sarà, con ogni probabilità, l’apparecchio telefonico più performante e dalle migliori prestazioni mai realizzato dal colosso asiatico. Entrato già da parecchi mesi all’interno di un ciclone di indiscrezioni e di voci di corridoio sempre più interessanti (ed in alcuni casi parecchio fantasiose), il Samsung Galaxy S7 dovrebbe presentare una serie di caratteristiche e di peculiarità tecniche davvero innovative, capaci di renderlo molto potente.
Poc’anzi abbiamo accennato all’uscita di questo attesissimo apparecchio telefonico, che in effetti dovrebbe arrivare molto presto: si parla del Samsung Galaxy Unpacked 2016
, nuovo evento targato Samsung che si terrà a Barcellona il 21 febbraio 2016.
Quando, perciò, mancano ancora circa due mesi all’esordio del Samsung Galaxy S7 sul mercato internazionale della telefonia mobile, molti sono ancora gli interrogativi che si sono posti, riguardo questo smartphone, alcuni fan e addetti ali lavori. E, pochi giorni fa, a tal proposito, alcuni di questi interrogativi sono stati parzialmente soddisfatti.
Infatti, su internet, ha preso a circolare un video realizzato dal noto designer Hasan Kaymak
, che mostrerebbe quello che, molto probabilmente, sarà la grafica definitiva del Samsung Galaxy S7, oltre ad un breve riassunto su quella che si presume sia la sua scheda tecnica. Di seguito, vi lasciamo il video, affinché possiate dargli un’occhiata e trarre le vostre conclusioni.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/embed/tWmrmH1G42c[/embed]