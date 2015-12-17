Samsung Galaxy Note 5 si aggiorna nuovamente

Gli ultimi mesi di questo 2015 sono stati certamente tra i più interessanti, in casa Samsung, per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Abbiamo riportato diverse notizie, infatti, nel corso delle ultime settimane, circa il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma prodotto dal noto colosso asiatico che dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato intorno a febbraio del 2016, oltre al Samsung Galaxy A9, forse l’apparecchio telefonico più interessante e più performante della gamma A. Ed oggi abbiamo il piacere di tornare a parlare di un altro dispositivo di fascia alta, ossia il phablet Samsung Galaxy Note 5, presentato in via ufficiale lo scorso mese di agosto. Il Samsung Galaxy Note 5, in attesa dell’uscita del già citato Samsung Galaxy S7, è considerato, al momento, come il miglior dispositivo telefonico mai prodotto dall’azienda sudcoreana, e pertanto non è strano che Samsung stia tentando di renderlo ancora più appetibile ed apprezzabile, in modo da invogliare i propri numerosi clienti ad acquistarlo. Il modo, naturalmente, è molto semplice, ed avviene tramite gli aggiornamenti. In effetti, finora, sono stati numerosi gli aggiornamenti apportati al Samsung Galaxy Note 5, e durante gli scorsi giorni ne è arrivato un altro, basato nuovamente sul sistema operativo di Android Lollipop 5.1.1. Nulla di sensazionale, visto che anche si tratta di un update dal peso di “soli” 82 MB. Tuttavia, dovrebbero essere apportate alcune utili migliorie relative alla sicurezza, cosa sicuramente più che apprezzata, specialmente in questo periodo.