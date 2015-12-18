Samsung Galaxy S7 realizza punteggi straordinari

Ribadiamo, per l’ennesima volta, ciò che in questi ultimi mesi è stato praticamente ovvio per i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori, perlomeno per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Il grande colosso asiatico tecnologico Samsung, già da diverso tempo a questa parte, sta ormai lavorando su quello che, nel prossimo futuro, sarà il suo nuovissimo device di top gamma prodotto dall’azienda sudcoreana, ossia il Samsung Galaxy S7. Già dalla scorsa estate, il Samsung Galaxy S7 è diventato uno dei dispositivi telefonici più attesi e più chiacchierati di sempre, tanto che, sebbene la sua presentazione ufficiale fosse ancora piuttosto lontana, già a partire dal mese di agosto erano numerosi i rumors, le indiscrezioni e le voci di corridoio che lo riguardavano. E adesso, che manca davvero poco all’arrivo del Samsung Galaxy S7 (si parla di febbraio del 2016), le indiscrezioni trovano parziali conferme nelle notizie ufficiali. Un benchmark di pochi giorni fa, infatti, relativo al Samsung Galaxy S7 nella versione con il processore Exynos 8890, ha mostrato i risultati dei primi test di questo potentissimo smartphone. Risultati a dir poco incoraggianti. In questo benchmark proveniente dalla Cina, infatti, il Samsung Galaxy S7 ha totalizzato un punteggio strabiliante, pari addirittura a 103692. Inutile dire che ciò non fa che accrescere le attese e le aspettative su questo device, le cui prestazioni, probabilmente, saranno impressionanti.