Samsung Galaxy S6 Edge ha un nuovo aggiornamento

In casa Samsung, questo è un periodo estremamente interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile. E non soltanto per quanto riguarda la produzione di nuovi modelli di apparecchi telefonici (o nella revisione di alcuni dispositivi meno recenti, come quelli appartenenti alla gamma A), tra i quali figura, ovviamente, l’attesissimo Samsung Galaxy S7, device di top gamma che dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile nel mese di febbraio del 2016, presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2016. Il noto colosso tecnologico asiatico, infatti, si sta prodigando anche nella diffusione di numerosi aggiornamenti ed update di alcuni suoi dispositivi, tra i quali, naturalmente, figura il Samsung Galaxy S6 Edge. Pur non avendo realizzato le vendite sperate dall’azienda sudcoreana, il Samsung Galaxy S6 Edge ha registrato, finora, delle valutazioni e delle critiche tutto sommato positive, merito anche delle proprie eccezionali peculiarità tecniche, che finora l’hanno reso come uno dei migliori smartphone targati Samsung. Proprio pochi giorni fa, peraltro, il Samsung Galaxy S6 Edge ha ottenuto un nuovo aggiornamento, sempre basato sul sistema operativo di Android Lollipop 5.1.1, e che prevede, peraltro, delle funzionalità inedite. Il Samsung Galaxy S6 Edge, difatti, grazie a questo aggiornamento, potrà supportare le tecnologie VoWiFi e VoLTE, grazie alle quali l’apparecchio, in caso di assenza del segnale, può utilizzare la propria connessione dati per effettuare delle telefonate.