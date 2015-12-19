Samsung Galaxy A7, le ultime novità

Di recente, abbiamo discusso più di una volta, per quel che concerne il settore della telefonia mobile del noto colosso asiatico Samsung, degli apparecchi appartenenti alla gamma A. La gamma A degli smartphone targati Samsung, come ben sanno i maggiori appassionati e addetti ai lavori, è una sorta di via di mezzo tra gli apparecchi di fascia alta (tra i quali figurano, giusto per citarne un paio, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus e il Samsung Galaxy Note 5) e quelli di fascia bassa, come quelli appartenenti alla gamma J. E nel corso delle ultime settimane, la gamma A è tornata prepotentemente alla ribalta non soltanto perché, in questo periodo, è ormai in procinto di debuttare il nuovo arrivato di questa “famiglia”, ossia il Samsung Galaxy A9, ma anche perché alcuni device già usciti, come il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, sono attualmente in fase di revisione, in modo da debuttare con delle nuove versioni. Il Samsung Galaxy A7 nel suo nuovo modello, probabilmente, uscirà nel 2016, e sono numerose le indiscrezioni e le novità che, nelle ultime giornate, stanno circolando su di esso. Pare, ad esempio, che la revisione del Samsun Galaxy A7 avrà in dotazione una batteria da ben 3300 mAh, capace di garantire una notevole durata all’apparecchio. Si vocifera, inoltre, anche di un display con risoluzione in HD, che sicuramente renderebbe più appetibile lo smartphone per i potenziali clienti.