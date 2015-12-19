Caricamento...

Samsung Galaxy S4 Mini si aggiorna

19/12/2015

Il Samsung Galaxy S4 Mini si aggiorna. Notizia, questa, giunta quasi a sorpresa appena pochi giorni fa, in un periodo in cui, effettivamente, non sono pochi i device prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung che stanno ricevendo diversi update e aggiornamenti. Cosa che, peraltro, vale per praticamente tutte le gamme di apparecchi telefonici gestiti dall’azienda asiatica: giusto per citarne alcuni, dal Samsung Galaxy E7, di cui abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, ai phablet di terza e quarta generazione, ossia il Samsung Galaxy Note 3 ed il Samsung Galaxy Note 4. Il Samsung Galaxy S4 Mini, revisione low cost del Samsung Galaxy S4 (device di top gamma del 2013, e peraltro anch’esso di recente ha ricevuto un buon aggiornamento), evidentemente rientra ancora nei piani delle alte sfere di Samsung, tanto che, a quanto pare, si è ritenuto necessario diffondere un nuovo update. Samsung Galaxy S4 aggiornamentoVale comunque la pena specificare che il nuovo aggiornamento vale solo per il Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition, e che in ogni caso non comporterà delle modifiche radicali all’apparecchio, quanto piuttosto delle migliorie e delle correzioni qua e là. Insomma, è probabile che l’update relativo al Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition contenga, come avvenuto di recente anche per altri dispositivi telefonici targati Samsung, una ottimizzazione delle applicazioni. Che, comunque, può risultare più che utile, sia per alleggerire il consumo della batteria, sia per migliorare la fruibilità e la gestione del Samsung Galaxy S4 Mini.

