Samsung Galaxy S6 gode ancora di offerte

In casa Samsung, di certo, non ci si annoia mai. La stagione estiva è stata particolarmente ricca ed importante, in particolar modo perché ha visto l’uscita di quelli che, attualmente, in attesa dell’uscita sempre più vicina del Samsung Galaxy S7, sono i due migliori device di top gamma realizzati dall’azienda sudcoreana, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il suo gemello Samsung Galaxy Note 5. Tuttavia, anche questi mesi autunnali sono stati estremamente interessanti: non soltanto perché sono stati diffusi parecchi aggiornamenti per vari smartphone e phablet più o meno recenti targati Samsung, ma anche perché molti di essi, anche grazie all’uscita dei due apparecchi sopra citati, hanno visto diminuire il proprio prezzo, divenendo quindi più accessibili per i tanti clienti ed appassionati che volevano fruirne. E, fra i dispositivi in promozione, troviamo anche il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Vuoi perché di recente c’è stato il Black Friday, vuoi perché ci si avvicina ormai inesorabilmente alle feste natalizie, sono molte le offerte relative ai device appartenenti alla gamma S6. In particolare, alcuni noti rivenditori online hanno reso disponibile il Samsung Galaxy S6, con Garanzia Europa, all’ottimo prezzo di 429 euro, mentre l’offerta per lo stesso apparecchio con Garanzia Italia vede un prezzo poco più alto, pari a circa 447 euro. E il Samsung Galaxy S6 Edge? La migliore promozione, con Garanzia Italia e memoria interna da 32 GB, prevede una spesa di 499, forse la più bassa mai registrata per l’S6 Edge.