Samsung sta pensando a un nuovo foldable device

Diverse settimane fa, per quel che concerne il settore della telefonia mobile relativo alla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, avevamo discusso di un nuovo, particolarissimo progetto messo in atto dal colosso asiatico. Era stato ribattezzato, per l’appunto, Project Valley, e la sua più innovativa particolarità risiedeva nel fatto che lo smartphone in questione sarebbe stato dotato di un rivoluzionario schermo pieghevole. Circa questo apparecchio, nel frattempo, non sono giunte ulteriori novità, tuttavia pare che la casa coreana stia pensando ad un nuovo foldable device, che dovrebbe sfruttare la medesima tecnologia. Di cosa si tratta, esattamente? Pare che, già da diversi giorni, circolino in rete alcune indiscrezioni relative ad un particolare brevetto di Samsung, chiamato Foldable device and method of controlling the same (letteralmente, “dispositivo pieghevole e metodo di controllo dello stesso”). Tale brevetto prevedrebbe la realizzazione di un apparecchio dotato di un display piegato che, se di base avrebbe le fattezze di uno smartphone, una volta aperto si trasformerebbe in un tablet. Sfortunatamente, al di là di queste poche congetture, al momento non siamo in grado di fornire ulteriori notizie circa questo foldable device. Molto probabile, comunque, che la sua uscita avvenga solo in seguito a quella del Samsung Galaxy S7, e, pertanto, è presumibile che solo nelle prossime settimane avremo altre indiscrezioni su questo dispositivo.