Come sarà Android Marshmallow su Samsung Galaxy S6?

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2015

Torniamo, ancora una volta, a parlarvi di uno fra i nostri argomenti preferiti, certamente tra quelli di cui abbiamo maggiormente discusso nel corso degli ultimi mesi. Come certamente sapranno i maggiori appassionati, esperti ed addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, manca ormai pochissimo all’approdo dell’ultimo sistema operativo di Android, ossia Android Marshmallow 6, su diversi device realizzati dalla nota azienda tecnologica sudcoreana. Tra di essi, è quasi inutile dirlo, figurano naturalmente gli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6, vale a dire il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S6 Edge Non si sa ancora esattamente quando Marshmallow registrerà il proprio esordio su questi dispositivi, sebbene si presume che esso dovrebbe accadere già nei primissimi mesi del 2016, tra gennaio e febbraio. Però, siamo già in grado di dire come questo sistema operativo dovrebbe funzionare sugli smartphone già citati, e quali potrebbero essere le sue più apprezzate funzionalità. Innanzitutto, con Android Marshmallow, la navigazione sull’apparecchio in generale dovrebbe essere molto più fluida e immediata. Tra le varie novità, figura inoltre la Secret Mode, grazie alla quale dovrebbe aumentare in modo considerevole la privacy, nascondendo le pagine aperte e visualizzate. Inoltre, sembra che la tastiera potrà essere del tutta personalizzata a seconda delle esigenze del fruitore, in modo da migliorare ulteriormente la propria esperienza col Samsung Galaxy S6.

