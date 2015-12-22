Caricamento...

Samsung Galaxy S7 avrà lo stesso design del Samsung Galaxy S6?

22/12/2015

Parliamo nuovamente del Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma che, attualmente, il noto colosso tecnologico asiatico sta cercando da sviluppare. Abbiamo discusso numerose volte, anche nel recente passato, di questo interessantissimo smartphone, le cui prime indiscrezioni avevano già fatto trapelare la possibilità di un apparecchio telefonico molto performante, dalle prestazioni estremamente elevate. E adesso, che ci avviciniamo sempre di più non soltanto alla sua presentazione ufficiale, ma anche alla sua messa in commercio (si parla della fine della stagione invernale, o, al più, dell’inizio di quella primaverile), non è certo assurdo che i rumors e le voci di corridoio riguardo il Samsung Galaxy S7 si stiano moltiplicando sempre di più. Samsung Galaxy S6 prezzoLa nuova indiscrezione delle ultime ore, comunque, tenta di ridimensionare parzialmente questo device, sostenendo che, sì, sarà sicuramente molto potente, e comunque fra i migliori dispositivi telefonici realizzati dall’azienda coreana, ma che, quantomeno per quel che riguarda la componente estetica dello smartphone, non ci saranno chissà quali rivoluzioni. Cosa vuol dire questo, in sostanza? Se queste voci dovessero trovare delle conferme ufficiali, sarebbe molto probabile che, anche per fare in modo da non gonfiare troppo il prezzo (divenendo quindi inaccessibile a quasi tutte le tasche), il design del Samsung Galaxy S7 sarebbe parecchio simile a quello del suo predecessore, il Samsung Galaxy S6.

Redazione

