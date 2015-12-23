Finalmente il Samsung Galaxy A3

Nel corso delle ultime settimane, pur concentrandoci in maniera particolare, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal colosso asiatico Samsung, sul futuro device di top gamma dell’azienda asiatica, ossia il Samsung Galaxy S7, non abbiamo comunque trascurato la gamma A, della quale, soprattutto di recente, si è fatto un gran parlare. Difatti, non solo attualmente è in fase di sviluppo il Samsung Galaxy A9, smartphone di fascia medio-alta appartenente a questa gamma, ma erano attese anche novità su altri tre apparecchi telefonici che, immessi già sul mercato in tempi più o meno recenti, avrebbero avuto anche delle nuove versioni, con delle caratteristiche tecniche più compatibili alle attuali esigenze dei clienti. I tre dispositivi in questione erano il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7. Ma procediamo con ordine, e soffermiamoci innanzitutto sul primo dei device citati. Il Samsung Galaxy A3, come d’altronde anche gli altri due smartphone “revisionati”, finalmente, pochi giorni fa, è stato presentato in via ufficiale da Samsung. Interessantissimo, innanzitutto, il design del Samsung Galaxy A3, che si presenta come una sorta di Samsung Galaxy S6 in miniatura. Quanto alla scheda tecnica ufficiale, il display ha una dimensione di 4,7 pollici con risoluzione a 1290x720 pixel. Il processore, un quad-core da 1,5 GHz, è accompagnato da una RAM da 1,5 GB, e con uno storage base da 16 GB espandibile tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. La batteria è da 2300 mAh, mentre, per quanto riguarda le due fotocamere, quella posteriore sarà da 13 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore. Il sistema operativo è, chiaramente, aggiornato ad Android Lollipop 5.1.1. Poco ancora si sa sul prezzo di questo nuovo Samsung Galaxy A3, che dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di gennaio del 2016. Si parla, comunque, di una cifra vicina ai 300 euro.