Ecco anche il Samsung Galaxy A5

Come anticipato anche nell’articolo precedente, nel corso di queste ore abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione, in maniera particolare, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile della nota azienda tecnologica coreana Samsung, sulla gamma A. Abbiamo preferito spesso, nel corso degli ultimi mesi, questo argomento, discutendo non soltanto dell’apparecchio telefonico inedito appartenente a questa “famiglia”, ossia il Samsung Galaxy A9, ma anche di alcuni dispositivi che, pur se usciti già in passato, sarebbero stati ripresi dal colosso asiatico e ricostruiti praticamente da zero, delle vere e proprie revisioni insomma. E questi dispositivi erano il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7. Già detto per il Samsung Galaxy A3, concentriamoci adesso sul secondo dei tre nuovi device. Il Samsung Galaxy A5, insieme ai suoi due “fratelli”, alcuni giorni fa è stato finalmente presentato in via ufficiale dalla casa sudcoreana, mostrando alcune caratteristiche estremamente interessanti. La prima particolarità a saltare subito all’occhio è il design, dal momento che il Samsung Galaxy A5 si presenta esteticamente molto simile al Samsung Galaxy S6 (formula, evidentemente, tanto cara a Samsung in questo momento), dunque molto elegante e raffinato. Per quanto concerne la scheda tecnica, il Samsung Galaxy A5 ha un display da 5,2 pollici con risoluzione in Full HD. Il processore, un octa-core da 1,6 GHz, è accompagnato da una RAM da 2 GB, e da uno storage interno base da 16 GB, comunque espandibili fino a 128 GB tramite l’uso di una scheda micro SD. La batteria è da 2900 mAh, mentre le due fotocamere sono da 13 megapixel (posteriore) e 5 megapixel (frontale). Il sistema operativo è l’ultimo Android attualmente disponibile per gli apparecchi targati Samsung, ossia Android Lollipop 5.1.1. Non manca, infine, il lettore di impronte digitali. L’uscita, anche in Italia, di questo nuovo Samsung Galaxy A5, dovrebbe avvenire nel mese di gennaio 2016. Per quanto riguarda il prezzo, presumibilmente, esso sarà tra i 350 ed i 400 euro.