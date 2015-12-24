Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna nuovamente

Pur essendo ormai arrivati in questo periodo di festività natalizie, in casa Samsung non ci sono mai momenti di pausa. Stanno, infatti, per uscire alcuni “nuovi” smartphone, tra i quali figurano le nuove versioni del Samsung Galaxy A3, del Samsung Galaxy A5 e del Samsung Galaxy A7, mentre, contemporaneamente, si sta lavorando allo sviluppo di altri dispositivi, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy A9. E, al contempo, non si tralasciano neanche gli aggiornamenti che, periodicamente, vengono resi disponibili per altri device usciti in passato, come il Samsung Galaxy S6 Edge. Effettivamente, il Samsung Galaxy S6 Edge, uscito da pochi mesi ed al momento fra i maggiori apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, è uno dei dispositivi che, negli ultimi mesi, hanno ricevuto più update. Proprio pochi giorni fa, a tal proposito, avevamo riportato la notizia circa un nuovo aggiornamento per questo smartphone, che avrebbe permesso di supportare le tecnologie VoWiFi e VoLTE. E, da pochissimo, è disponibile sul territorio italiano, quantomeno per i Samsung Galaxy S6 Edge con brand 3, un ulteriore update. Questo aggiornamento non è ancora quello che permetterà di sfruttare le tecnologie citate poc’anzi (update che, tuttavia, dovrebbe arrivare a breve), né tantomeno renderà possibile aggiornare il telefono ad Android Marshmallow. Tuttavia, apporterà delle nuove migliorie al sistema operativo attualmente in uso, ossia Android Lollipop 5.1.1.