Samsung Galaxy Note 5 in arrivo

Torniamo a parlare, in queste belle giornate di feste natalizie, di uno fra gli apparecchi telefonici prodotti da Samsung che, nel corso degli ultimi mesi, è stato uno fra i nostri argomenti di discussione preferiti. Il Samsung Galaxy Note 5, infatti, phablet di quinta generazione considerato, dai maggiori appassionati e addetti ai lavori, come il dispositivo telefonico migliore mai realizzato dal colosso asiatico, venne presentato in via ufficiale già durante lo scorso mese di agosto, e tuttavia non è mai giunto nel Vecchio Continente. Infatti, inizialmente il Samsung Galaxy Note 5 era stato messo in commercio in alcuni paesi del continente asiatico e di quello americano, senza mai vedere la luce in Europa. Recentemente, in realtà, era stato reso noto che questo eccezionale device sarebbe finalmente stato portato anche nei paesi appartenenti all’Unione Europea, ma ormai da diverse settimane, in tal senso, non c’erano più stati passi in avanti. Qualche giorno fa, invece, sono finalmente giunte delle interessanti novità. Difatti, secondo voci non ancora confermate ufficialmente, ma che sono comunque state riprese da diversi siti molto autorevoli (molto probabile, pertanto, che siano attendibili), pare che il Samsung Galaxy Note 5 verrà messo in commercio nel Regno Unito a partire da gennaio 2016, ovvero tra pochi giorni. E l’Italia? Difficile fare previsioni, ma a questo punto si presume che potremo avere tra le mani il chiacchieratissimo phablet intorno a febbraio. Come si dice: meglio tardi che mai.