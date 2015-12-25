Samsung Galaxy Note 3 Neo si aggiorna a Lollipop

Pur se siamo nel pieno delle feste natalizie, in casa Samsung, come ormai sappiamo fin troppo bene, non c’è mai un momento di pausa. E allora, se da una parte il colosso tecnologico sudcoreano è impegnato nello sviluppo del suo futuro device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S7, dall’altra si sta prodigando nel rendere disponibili, per alcuni dei suoi smartphone e phablet più o meno recenti, diversi update e aggiornamenti, in modo da renderli il più performanti possibile. È il caso, in tal senso, del Samsung Galaxy Note 3 Neo, revisione del phablet di terza generazione, di cui ultimamente si erano perse un po’ le tracce. Difatti, alcune settimane fa, avevamo riportato alcune interessantissime indiscrezioni, secondo le quali sarebbe stato imminente l’arrivo di un importante aggiornamento per questo dispositivo. Un aggiornamento che avrebbe permesso al Samsung Galaxy Note 3 Neo di adottare finalmente l’ultimo sistema operativo di Android attualmente disponibile per gli apparecchi telefonici targati Samsung, ossia Android Lollipop 5.1.1. E, finalmente, dopo tanta attesa, tale update diventa realtà. Infatti, pochi giorni fa, in Francia, è stato reso disponibile il tanto agognato aggiornamento, capace di far passare il Samsung Galaxy Note 3 Neo dall’obsoleto Android KitKat 4.4.2, al ben più scorrevole e performante Android Lollipop 5.1.1. I nostri cugini d’oltralpe saranno quindi i primi, in Europa, a beneficiare di questo update. Il quale, tuttavia, non dovrebbe farsi attendere troppo negli altri paesi del Vecchio Continente, Italia compresa.