Samsung Galaxy S6 Mini non ci sarà

In casa Samsung, per quel che concerne gli apparecchi telefonici di top gamma, una delle abitudini più note son sempre state quelle di creare delle revisioni in formato economico, delle versioni “mini” con delle prestazioni meno elevate ma anche con dei prezzi più bassi. Da alcuni anni, ormai, tradizionalmente, i migliori device potevano godere di queste rivisitazioni in chiave economica, dal Samsung Galaxy S3 al Samsung Galaxy S5. E così, quando alcuni mesi fa venne presentato e messo in commercio il Samsung Galaxy S6, si pensava che, in breve tempo, sarebbe stato reso ufficiale anche il Samsung Galaxy S6 Mini. E invece, non solo alla fine non è stato così, ma pochi giorni fa, addirittura, è stato praticamente reso noto che questo apparecchio, per la verità senza destare grossi clamori, non vedrà affatto la luce. Infatti, complice il fatto che siamo ormai a dicembre inoltrato, che in questo momento si sta puntando molto sulla gamma A degli smartphone prodotti da Samsung, e che intorno a febbraio potrebbe esordire già il nuovo device super performante, ossia il Samsung Galaxy S7, pare che il colosso asiatico abbia deciso che non avesse più senso lavorare al presunto Samsung Galaxy S6 Mini, annullandone, di fatto, la fase di sviluppo.