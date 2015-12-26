Samsung Galaxy S7 avrà impianto di raffreddamento?

In questi giorni che vanno a concludere il mese di dicembre, e che quindi ci avvicinano, sempre di più, al 2016, torniamo a parlare del Samsung Galaxy S7, futuro (ma oramai neanche tanto lontano) device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana. Si è già detto moltissimo di questo interessante smartphone, e ora che ci avviciniamo inesorabilmente alla sua uscita (i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori parlano di febbraio o marzo del 2016), molte indiscrezioni e voci di corridoio fin troppo fantasiose vengono del tutto accantonante, mentre altre, ben più plausibili, cominciano finalmente a trovare parziali conferme e a diffondersi a macchia d’olio. Interessante anche notare che, alcuni giorni fa, proprio riguardo al Samsung Galaxy S7, si è cominciato a parlare di una caratteristica per la verità piuttosto trascurata finora, ma che comunque possiede una propria importanza e che, in passato, per diversi dispositivi targati Samsung, ha rappresentato un tallone d’Achille non indifferente. Stiamo parlando, infatti, del raffreddamento. Uno dei problemi più comuni ai molti fruitori di device prodotti dal colosso asiatico, infatti, è sempre stato quello dell’eccessivo surriscaldamento dell’apparecchio, con un conseguente rischio piuttosto alto, pertanto, che lo stesso apparecchio potesse guastarsi. Per ovviare alla cosa, pare che Samsung adesso stia sperimentando, per il Samsung Galaxy S7, delle soluzioni già adottate da alcune altre case tecnologiche per i propri apparecchi telefonici, tanto da provare un sistema di raffreddamento passivo. Ulteriori informazioni in merito, sicuramente, verranno diffuse nei prossimi giorni.